Гигантские медузы жалят туристов в Азовском море

«Можно накладывать охлаждающие компрессы, но это не лучшая идея, если вы не знаете, что это за медуза. Если она не ядовитая — в принципе, компресс допустим, но не напрямую на кожу, а аккуратно, через ткань. И ни в коем случае не нужно использовать известные народные способы», — резюмировал Андрей Кривошлыков.