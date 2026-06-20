Сирены включились в Воронеже из-за угрозы удара БПЛА утром 20 июня

Системы оповещения включились в Воронеже из-за угрозы удара БПЛА в девять часов утра субботы, 20 июня.
«Зайдите в помещение, отойдите от окон. Если увидели БПЛА — сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112», — обратился губернтор Александр Гусев к воронежцам.
Ранее стало известно, что на подлете к областному центру был сбит беспилотник. Пострадавших и разрушений нет.
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