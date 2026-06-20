Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сирены включились в Воронеже из-за угрозы удара БПЛА утром 20 июня

Ранее стало известно, что на подлете к областному центру был сбит беспилотник.

Источник: АиФ Воронеж

Системы оповещения включились в Воронеже из-за угрозы удара БПЛА в девять часов утра субботы, 20 июня.

«Зайдите в помещение, отойдите от окон. Если увидели БПЛА — сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112», — обратился губернтор Александр Гусев к воронежцам.

Ранее стало известно, что на подлете к областному центру был сбит беспилотник. Пострадавших и разрушений нет.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше