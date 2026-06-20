Шестерых экстремистов задержали в Ростове-на-Дону

Среди обвиняемых — 63‑летний ростовчанин и пятеро его сообщников в возрасте от 36 до 54 лет. Им предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ («Участие в деятельности экстремистской организации») и ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершённое группой лиц»).