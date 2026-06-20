Шестерых экстремистов задержали в Ростове-на-Дону

СУ СК России по Ростовской области передало в суд дело шести человек, подозреваемых в участии в экстремистской организации и хулиганстве.
Среди обвиняемых — 63‑летний ростовчанин и пятеро его сообщников в возрасте от 36 до 54 лет. Им предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ («Участие в деятельности экстремистской организации») и ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершённое группой лиц»).
Как установило следствие, в 2022 году четверо из фигурантов присоединились к запрещённой в России экстремистской организации. Они организовывали собрания и пропагандировали враждебность к представителям иных групп.
Также известно, что трое из подозреваемых напали на человека в районе 16‑й Линии Ростова‑на‑Дону. В результате инцидента пострадавший получил травмы.
Все шестеро были взяты под стражу ещё на этапе предварительного следствия и сейчас ожидают суда.