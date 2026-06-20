В Тангинском лесничестве в Забайкалье начали выращивать сеянцы

Сеянцы хвойных пород начали выращивать в тепличных комплексах Тангинского лесничества в Забайкальском крае по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства и пожарной безопасности региона.
Технология выращивания в теплицах позволяет создавать оптимальные условия для роста молодых деревьев на ранних этапах. Там поддерживается необходимый температурный и влажностный режим, автоматизированы системы полива. Тепличный метод позволяет получать жизнеспособный посадочный материал с закрытой корневой системой. Он отличается повышенной приживаемостью и может высаживаться в течение всего вегетационного периода.
«Тепличное выращивание — это современный и эффективный подход к лесовосстановлению. Мы создаем молодому лесу все условия для здорового старта, что в будущем гарантирует высокую продуктивность лесных массивов и позволяет решать задачи по восполнению лесных ресурсов региона», — отметила участковый лесничий Анна Киреева.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.