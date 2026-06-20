Певец Топалов заявил, что близкие друзья «не принимают» их с Тодоренко как пару

— У меня очень сложный характер, тугой, тяжелый. Региша во многом меня дополняет, делает меня добрее, светлее. И у Регишки наоборот характер наоборот слишком взрывной и я ее где-то, наверное, тушу что ли. Мы работаем над отношениями. Это такой тяжелый, большой труд, — отметил Топалов в эфире шоу «Ставки на любовь» на канале «Пятница!».