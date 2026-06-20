Певец Топалов заявил, что близкие друзья «не принимают» их с Тодоренко как пару

Российский певец Влад Топалов рассказал, что его ближайшие друзья, с которыми он знаком более 30 лет, не понимают и не принимают его союз с телеведущей Региной Тодоренко. Исполнитель добавил, что их характеры дополняют друг друга, и ведущая во многом дополняет его.
— У меня очень сложный характер, тугой, тяжелый. Региша во многом меня дополняет, делает меня добрее, светлее. И у Регишки наоборот характер наоборот слишком взрывной и я ее где-то, наверное, тушу что ли. Мы работаем над отношениями. Это такой тяжелый, большой труд, — отметил Топалов в эфире шоу «Ставки на любовь» на канале «Пятница!».
Так он ответил на вопрос Мариам Тилляевой о том, как они с Тодоренко переживают кризисы в отношениях.
29 апреля Регина Тодоренко рассказала, что участие в шоу «Ставка на любовь» помогает ей с Владом Топаловым поддерживать страсть в отношениях. Она объяснила, что дома все внимание пары уходит на сыновей, из-за чего супруги чаще воспринимают себя как родителей, а не как мужа и жену. Ведущая подчеркнула, что короткие рабочие периоды помогают им обсудить накопившиеся вопросы.