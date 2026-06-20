Режим беспилотной опасности ввели ночью 20 июня в Нижегородской области

В Нижегородской области снова объявили режим беспилотной опасности. Тревожные СМС жители региона получили в ночь на 20 июня.
Аналогичные предупреждения уже приходили нижегородцам на этой неделе. В МЧС просят граждан соблюдать спокойствие.
По информации Минобороны России, с восьми вечера пятницы до семи утра субботы средства ПВО уничтожили над территорией нашей страны 187 вражеских БПЛА самолетного типа. Беспилотники перехватили в том числе на Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом. Над Нижегородской областью дронов сбито не было.
Напомним, несколько дней назад в Перевозском округе обнаружили упавший БПЛА с боевой частью. Он лежал в лесу в 800 метрах от населенного пункта.
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