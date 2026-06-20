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ВСУ дважды обстреляли ракетами Белгород и Белгородский округ

Белгород и Белгородский округ дважды подверглись ракетным обстрелам ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе утром 20 июня.

Источник: Коммерсантъ

Белгород и Белгородский округ дважды подверглись ракетным обстрелам ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе утром 20 июня.

«Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», — заявили в оперштабе.

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев также рассказал в своем Telegram-канале, что за прошедшие сутки ВСУ 90 раз атаковали территорию Белгородской области. Совершено семь обстрелов с применением авиации, артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО). Трижды взрывные устройства были сброшены с БПЛА. Сбиты и подавлены 127 беспилотников.

«Получили ранения три человека в Волоконовском, Грайворонском и Шебекинском округах. Двое пострадавших продолжают лечение в медицинских учреждениях», — сообщил господин Шуваев.

По данным оперштаба, в Волоконовскую ЦРБ обратился мужчина, получивший осколочное ранение грудной клетки от детонации дрона в хуторе Екатериновка. Также в селе Головчино при отражении атаки дрона ранен боец «Орлана» — мужчина госпитализирован. Кроме того, в городе Шебекино в результате атаки дрона на грузовой автомобиль был ранен водитель: он госпитализирован в тяжелом состоянии.

Накануне, 19 июня, «Ъ-Черноземье» писал, что за предыдущие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 102 раза. В результате погиб один человек, еще семеро пострадали.

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