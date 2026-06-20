ВСУ дважды обстреляли ракетами Белгород и Белгородский округ

По данным оперштаба, в Волоконовскую ЦРБ обратился мужчина, получивший осколочное ранение грудной клетки от детонации дрона в хуторе Екатериновка. Также в селе Головчино при отражении атаки дрона ранен боец «Орлана» — мужчина госпитализирован. Кроме того, в городе Шебекино в результате атаки дрона на грузовой автомобиль был ранен водитель: он госпитализирован в тяжелом состоянии.