В Екатеринбурге перевозчик получил штраф за замерзших пассажиров

В Екатеринбурге перевозчика оштрафовали за холодную электричку, в которой замерзли пассажиры. По данным Уральской транспортной прокуратуры, в ведомство обратился один из пассажиров, потребовавший проверить перевозчика на соблюдение требований законодательства о защите прав потребителей.