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В Екатеринбурге перевозчик получил штраф за замерзших пассажиров

В Екатеринбурге перевозчика оштрафовали за холодную электричку.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге перевозчика оштрафовали за холодную электричку, в которой замерзли пассажиры. По данным Уральской транспортной прокуратуры, в ведомство обратился один из пассажиров, потребовавший проверить перевозчика на соблюдение требований законодательства о защите прав потребителей.

— Установлено, что в связи с неисправностью системы отопления температура атмосферного воздуха в вагонах электропоезда, следовавшего из Екатеринбурга в Богданович, значительно снизилась, ввиду чего созданы неблагоприятные условия для перевозки пассажиров, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Свердловская транспортная прокуратура привлекла перевозчика к административной ответственности по части 2 статьи 14.4 КоАП РФ «Оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов» и оштрафовала его на 30 тысяч рублей.