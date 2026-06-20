В Пермском крае ввели режим «Ковёр» радиусом 100 км 20 июня

Режим «Ковёр» радиусом 100 км ввели в Пермском крае 20 июня, сообщает РСЧС.
Оповещение пришло пермякам через приложение МЧС. Ведомство предупредило о действии особого режима в регионе с 10:15 20 июня.
В целях обеспечения безопасности полётов в аэропорту «Большое Савино» ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в Пермском крае ввели режим «Беспилотная опасность». Ограничения до сих пор действуют в регионе.
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