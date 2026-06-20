В Пермском крае птицефабрику оштрафовали за антисанитарию

В ходе проверки инспекторы выявили ряд нарушений. В помещениях, где фасуют готовую продукцию, охлаждают колбасные изделия и делают полуфабрикаты (например, котлеты), условия оказались неудовлетворительными. Там невозможно полноценно проводить уборку, мойку и дезинфекцию. Также помещения не защищены от загрязнения: на вентиляции обнаружено отслаивание краски, на трубах есть ржавчина, а на стенах — повреждённая плитка.