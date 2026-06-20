Подпись Максима Фадеева в документах по авторским правам оказалась подделкой

«Не является оригиналом личной подписи автора [Максима Фадеева]», — следует из материалов дела.
Речь идёт об авторских правах на музыкальные произведения, которые вошли в пять альбомов Фадеева. Как установила экспертиза, подпись под этими документами не является оригинальной. По данным источника в правоохранительных органах, именно подделка подписи Фадеева в судебных документах и стала причиной конфликта между потерпевшим, фигурантами и пока неустановленными лицами.
Защита Фадеева считает, что зачинщиком схемы был Андрей Черкасов — гендиректор музыкального издательства «Джем». Он сейчас находится в СИЗО. Именно он, предположительно, ввёл в заблуждение Михаила Кувшинова и певицу Линду. Они много лет не знали, что распоряжаются правами Фадеева незаконно.
Напомним, певицу Линду и её продюсера Михаила Кувшинова объявили фигурантами уголовного дела о незаконном приобретении прав на песни Максима Фадеева. Сам Фадеев заявил, что сожалеет о конфликте Линдой, но не намерен отступать. Основным обвиняемым проходит именно Кувшинов. Суд отправил его под домашний арест. При этом ранее юристы высказывали мнение, дело не прекратят, даже если стороны помирятся.
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