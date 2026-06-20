Подпись Максима Фадеева в документах по авторским правам оказалась подделкой

Речь идёт об авторских правах на музыкальные произведения, которые вошли в пять альбомов Фадеева. Как установила экспертиза, подпись под этими документами не является оригинальной. По данным источника в правоохранительных органах, именно подделка подписи Фадеева в судебных документах и стала причиной конфликта между потерпевшим, фигурантами и пока неустановленными лицами.