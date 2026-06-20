В ЕР потребовали разобраться с ограничениями при приеме в старшую школу

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. «Единая Россия» требует разобраться в случаях, когда некоторые школы устанавливают необоснованные ограничения при приеме учеников в 10-е классы, заявила координатор партпроекта «Новая школа», заместитель руководителя фракции партии в Госдуме Алена Аршинова.
«Партия требует разобраться в случаях, когда некоторые школы самовольно устанавливают правила приема детей в 10-е классы. Нужно обеспечить всем равное право на получение среднего образования, как это прописано в законе», — цитируют Аршинову на сайте партии.
Она отметила, что в партии считают необходимым обеспечить всем желающим школьникам возможность продолжить обучение в старших классах.