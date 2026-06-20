В Хабаровском крае создадут переработку пушнины и дикого мяса

В рамках поставок дикого мяса в торговые сети края управление охотхозяйства взаимодействует с ООО «Интеграл». У компании есть холодильные мощности в Хабаровске и селе им. Полины Осипенко, ветеринарная документация. На данный момент в наличии около 800 кг мяса лося. Губернатор поручил министерству промышленности и торговли края содействовать продвижению продукции в местных торговых сетях.