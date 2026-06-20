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Россия обеспечит Словакию основной частью спроса на газ в 2026 году

SPP: поставки газа из РФ покроют большую часть спроса в Словакии в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

Россия обеспечит Словакию газом в 2026 году. Об этом сообщила словацкая государственная энергетическая компания SPP.

«Поставками из России мы сможем в этом году покрыть большую часть наших потребностей», — отмечается в сообщении от компании.

SPP гарантирует бесперебойные поставки природного газа всем клиентам, от домохозяйств до промышленных заказчиков. Подчеркивается, что на 2026 год SPP заключила с «Газпром экспорт» дополнительное соглашение по новым европейским требованиям RepowerEU.

Ранее KP.RU сообщил, что Словакия никак не может отказаться от российского газа. Отмечается, что этот шаг стоил бы Братиславе в сотни миллионов евро. Ведь именно энергоресурс из России сейчас наиболее выгоден по стоимости.

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