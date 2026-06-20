380 тысяч рублей лишилась жительница Арзамаса после звонка лжесотрудника банка

32-летняя жительница Арзамаса потеряла 380 тысяч рублей после разговора с мужчиной, который представился сотрудником службы безопасности банка. Под предлогом защиты счета от подозрительной операции он убедил женщину перевести все накопления на продиктованный номер телефона. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.