В Таганроге при пожаре обнаружено тело неизвестного

Утром 20 июня во время пожара в квартире жилого дома в Таганроге по ул. Ленина, 18 спасатели обнаружили тело неизвестного. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
Площадь пожара составила 30 кв. м. В тушении задействовано 12 человек и три единицы техники.
Как отметили в ведомстве, личность и обстоятельства гибели устанавливаются. Проводятся следственные мероприятия.
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