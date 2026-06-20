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«На дверях и на дверных ручных ручках — облепили все». Белорусы рассказывают про массовое нашествие жуков-долгоносиков

Ученые объяснили массовое нашествие жуков-долгоносиков в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Ученые объяснили массовое нашествие жуков-долгоносиков в Беларуси. Подробности сообщили в эфире «Первого информационного телеканала».

От массового нашествия вредителей, которые в огородах, теплицах, входах в дома, пострадали три деревни Дзержинского района — Добринево, Скворцы, Речки.

— Вот так начинается каждое утро, совершенно не с кофе, — показывает женщина жуков в ведре. — Идешь и собираешь этих жуков, потому что они на дверях и на ручках дверных: не выйти, не зайти в дом, они облепили все, — жалуется одна их местных жительницы.

Наиболее сильно от нашествия жуков пострадали подворья деревни Скворцы. Как признаются жители, жуков они видели и раньше, но в таком количестве — впервые за много лет. Вредители поели цветы, намереваются залезть в дом.

Ученые сказали, с чем связано массовое нашествие жуков-долгоносиков в Беларуси. Фото: скриншот с видео «Беларусь 1».

По словам дачников, жуки-долгоносики едят листья клубники, томатов, капусты. Они предполагают, что жуки переходят на участки с рапсовых полей сразу после сельскохозяйственной обработки.

Долгоносики, отмечают ученые, поедают в основном бобовые сельхозкультуры, не питаются рапсом. Поэтому их сезонная миграция обработкой полей с крестоцветами химическими добавками связана едва ли.

Вероятнее всего, на активность вредителей в этом сезоне повлияла аномально снежная зима, которую они хорошо перенесли.

— Был хороший снежный покров, вредители не вымерзли, вышли из земли и мигрируют, — уточняет начальник отдела Минской областной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Виктория Козак.

Дачникам для борьбы с жуками специалист рекомендует использовать различные препараты, зарегистрированные в государственном реестре средств защиты растений и удобрений, которые есть в открытом доступе. Также можно использовать глубокую вспашку, чтобы отправить жуков глубже в почву и у них было меньше возможности появиться.

Ученые сказали, с чем связано массовое нашествие жуков-долгоносиков в Беларуси. Фото: скриншот с видео «Беларусь 1».

Энтомологи обращают внимание, что цикл развития новых поколений жуков — раз в два года. В таком количестве, добавляют они, вредители появятся не скоро и при идентичном климатическом сценарии.

— Ближе к августу из куколок уже выходят молодые жуки, но они из почвы не появляются, они зимуют до следующего года. И где-то в конце апреля, начале мая, в зависимости от температуры, начинают выходить, — пояснил заведующий лабораторией наземных беспозвоночных животных Научно-практического центра по биоресурсам Национальной академии наук Виталий Лукин.

По его словам, сейчас наблюдается классическая вспышка численности жуков-долгоносиков.

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