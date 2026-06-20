«На дверях и на дверных ручных ручках — облепили все». Белорусы рассказывают про массовое нашествие жуков-долгоносиков

— Вот так начинается каждое утро, совершенно не с кофе, — показывает женщина жуков в ведре. — Идешь и собираешь этих жуков, потому что они на дверях и на ручках дверных: не выйти, не зайти в дом, они облепили все, — жалуется одна их местных жительницы.