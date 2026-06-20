КФУ вошел в топ вузов России по количеству бюджетных мест

Приемная кампания в высших учебных заведениях страны стартовала сегодня, 20 июня. По данным Минобрнауки РФ, всего в этом году предусмотрено 620 480 бюджетных мест, что немного превышает показатель прошлого года.
Наибольшее количество бюджетных мест для приема на конкурсной основе получили Уральский федеральный университет имени Б. Н. Ельцина, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и КФУ.
В первую десятку вузов по числу бюджетных мест также вошли Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Южный федеральный университет, Сибирский федеральный университет, Донской государственный технический университет, Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана и Санкт-Петербургский государственный университет.
Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что число бюджетных мест в российских вузах продолжает увеличиваться.
«Всего выделено в этом году 620 480 бюджетных мест. И мы продолжаем курс на увеличение количества бюджетных мест. Их чуть больше, чем в 2025 году», — отметил он.