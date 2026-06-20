Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КФУ вошел в топ вузов России по количеству бюджетных мест

Казанский (Приволжский) федеральный университет вошел в число российских вузов с наибольшим количеством бюджетных мест на 2026 учебный год. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: ИА Татар-информ

Приемная кампания в высших учебных заведениях страны стартовала сегодня, 20 июня. По данным Минобрнауки РФ, всего в этом году предусмотрено 620 480 бюджетных мест, что немного превышает показатель прошлого года.

Наибольшее количество бюджетных мест для приема на конкурсной основе получили Уральский федеральный университет имени Б. Н. Ельцина, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и КФУ.

В первую десятку вузов по числу бюджетных мест также вошли Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Южный федеральный университет, Сибирский федеральный университет, Донской государственный технический университет, Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана и Санкт-Петербургский государственный университет.

Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что число бюджетных мест в российских вузах продолжает увеличиваться.

«Всего выделено в этом году 620 480 бюджетных мест. И мы продолжаем курс на увеличение количества бюджетных мест. Их чуть больше, чем в 2025 году», — отметил он.

Узнать больше по теме
Валерий Фальков: биография министра образования РФ и экс-ректора ТюмГУ
В 2025 году в РФ стартует реформа высшего образования. Последнюю утвердил глава Минобрнауки России Валерий Фальков: с ее помощью чиновник планирует повысить качество подготовки специалистов для отечественных отраслей экономики. Собрали ключевую информацию о министре образования и его квалификации.
Читать дальше