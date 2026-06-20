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Шесть рейсов задерживаются в аэропорту Нижнего Новгорода 20 июня

Самолеты в Анталью, Сочи, Сухум и Уфу вылетят позже запланированного времени.

Источник: Живем в Нижнем

В аэропорту Нижнего Новгорода задерживаются шесть рейсов. Актуальная информация о времени вылета представлена на онлайн-табло воздушной гавани.

Как стало известно, 20 июня скорректировано расписание рейсов до Сухума, Антальи, Уфы и Сочи.

Самолет, который должен доставить пассажиров в Абхазию, покинет столицу Приволжья не в 11:35, а в 16:00. Борт до крупнейшего города Башкортостана отправится в полет в 21:05 вместо 18:40.

В Сочи сегодня опоздают сразу два рейса из Нижнего Новгорода — FV-6644 и N4−440. Их перенесли с 14:50 и 18:30 на 01:45 и 03:00 соответственно.

Также изменилось время вылета авиалайнеров до Антальи. На турецкий курорт пассажиры отправятся в 17:55 вместо 15:55 и в 06:25 в воскресенье вместо 20:35 субботы.

Напомним, ранее в регионе ввели режим опасности БПЛА.

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