Шесть рейсов задерживаются в аэропорту Нижнего Новгорода 20 июня

В аэропорту Нижнего Новгорода задерживаются шесть рейсов. Актуальная информация о времени вылета представлена на онлайн-табло воздушной гавани.
Как стало известно, 20 июня скорректировано расписание рейсов до Сухума, Антальи, Уфы и Сочи.
Самолет, который должен доставить пассажиров в Абхазию, покинет столицу Приволжья не в 11:35, а в 16:00. Борт до крупнейшего города Башкортостана отправится в полет в 21:05 вместо 18:40.
В Сочи сегодня опоздают сразу два рейса из Нижнего Новгорода — FV-6644 и N4−440. Их перенесли с 14:50 и 18:30 на 01:45 и 03:00 соответственно.
Также изменилось время вылета авиалайнеров до Антальи. На турецкий курорт пассажиры отправятся в 17:55 вместо 15:55 и в 06:25 в воскресенье вместо 20:35 субботы.
Напомним, ранее в регионе ввели режим опасности БПЛА.