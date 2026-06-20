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Жителям Красноярского края рассказали, как спастись от смога

Также стало известно, кого, в первую очередь, необходимо по возможности вывезти из опасной зоны.

Источник: KrasnoyarskMedia

В связи с ухудшением экологической обстановки и задымлением в Красноярском крае, в МЧС подготовили свод правил. Соблюдение этих рекомендаций поможет минимизировать вред для здоровья.

Кому стоит уехать?

В первую очередь, необходимо по возможности вывезти из опасной зоны детей, пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями сердца и дыхательных путей. Остальным следует избегать длительного пребывания на воздухе, особенно детям и беременным женщинам.

Как защитить свой дом?

Держите окна закрытыми в ночные и утренние часы, когда концентрация вредных веществ максимальна. Если же проветривать всё же нужно, завесьте проёмы мокрой марлей или тонкой тканью — она послужит естественным фильтром.

Повышайте влажность. Используйте бытовые увлажнители и очистители воздуха, кондиционеры. Простой лайфхак: поставьте перед вентилятором ёмкость с водой или льдом. Чаще делайте влажную уборку.

Личная защита и образ жизни.

Минимизируйте активность. Сократите физическую нагрузку и по возможности откажитесь от использования личного и общественного транспорта.

Защищайте органы дыхания. При сильной задымлённости обязательно используйте средства индивидуальной защиты: респираторы, медицинские или марлевые маски. Для лучшей фильтрации их рекомендуется периодически смачивать водой.

Водные процедуры. Носите лёгкую одежду из натуральных тканей, чаще принимайте прохладный душ и систематически промывайте нос и полощите горло.

Откажитесь от вредных привычек. Следует воздержаться от курения и употребления алкоголя.

Витаминная поддержка. При отсутствии аллергии пейте поливитамины для профилактики отравления продуктами горения.

Особое внимание здоровью.

Людям с хроническими недугами ни в коем случае нельзя самостоятельно менять дозировку лекарств. Необходимо вести дневник самочувствия.

Гипертоникам жизненно важно измерять давление не менее двух раз в день и при ухудшении состояния немедленно обращаться к врачу.

При сильном недомогании, бессоннице, возникновении кашля или головной боли во время смога необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью. В качестве профилактики полезно посещать бассейн и заниматься дыхательной гимнастикой.

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