Актёр Джим Керри может вернуться к одной из своих культовых ролей

Оригинальный фильм вышел в 2000 году и стал самым кассовым проектом в США за тот год — в американском прокате он собрал 260 млн долларов, а мировые сборы достигли 345 млн. Картина также удостоилась премии «Оскар» за лучший грим: награду получили Рик Бейкер и Гейл Роуэлл-Райан. Чтобы превратить Керри в Гринча, им требовалось по 8 часов ежедневно.