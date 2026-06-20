Актёр Джим Керри может вернуться к одной из своих культовых ролей

В Голливуде официально запущена работа над продолжением рождественской сказки про Гринча — зелёного отшельника, не любившего Рождество. Проектом занимаются студии Universal и Imagine Entertainment.
Джим Керри сейчас обсуждает детали контракта на возвращение к своему культовому образу. Режиссёрское кресло вновь займёт Рон Ховард, который также спродюсирует картину вместе с Брайаном Грейзером.
Сценарий пока безымянного сиквела доверен троим авторам: Алеку Бергу, Джеффу Шафферу и Дэвиду Манделу. Зрители знают их по работе над лентами «Барри», «Кремниевая долина», «Умерь свой энтузиазм» и «Вице-президент».
Оригинальный фильм вышел в 2000 году и стал самым кассовым проектом в США за тот год — в американском прокате он собрал 260 млн долларов, а мировые сборы достигли 345 млн. Картина также удостоилась премии «Оскар» за лучший грим: награду получили Рик Бейкер и Гейл Роуэлл-Райан. Чтобы превратить Керри в Гринча, им требовалось по 8 часов ежедневно.
В сиквеле, как ожидается, появятся несколько ключевых персонажей из первой части. Название и точная дата релиза пока не раскрываются.
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