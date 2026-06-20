В Волгоградской области за год в 9 раз вырос спрос на специалистов в сфере ИИ

Отметим, в сфере ИИ на территории ЮФО наиболее оплачиваемы являются специалисты по тренингу искусственного интеллекта — 125 тыс. в месяц, специалисты по продвижению в соцсетях — 90 тыс. рублей в месяц, специалисты по информационной безопасности и 3D-визуализаторы — около 80 тыс. в месяц, специалисты по обучению — 76 тыс. рублей в месяц.