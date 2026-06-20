Фестиваль «Усадьбы Москвы» объединит рекордное число исторических площадок этим летом

Организаторы отметили, что в этом сезоне в программу включены ночные световые экскурсии и театрализованные представления, рассказывающие о быте московского дворянства. Все мероприятия в рамках фестиваля проводятся бесплатно, однако на отдельные лекции и концерты требуется предварительная регистрация на официальном туристическом портале столицы. Фестиваль продлится до середины сентября.