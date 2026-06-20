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Фестиваль «Усадьбы Москвы» объединит рекордное число исторических площадок этим летом

В Москве стартовал новый сезон масштабного историко-культурного фестиваля «Усадьбы Москвы».

В Москве стартовал новый сезон масштабного историко-культурного фестиваля «Усадьбы Москвы». В этом году проект охватит рекордное количество локаций — более 40 городских и загородных исторических усадеб, сообщили в столичном департаменте по туризму.

Программа фестиваля разработана с акцентом на воссоздание атмосферы прошлых веков. Для посетителей организованы исторические пикники, иммерсивные экскурсии, мастер-классы по старинным ремеслам, а также концерты классической музыки под открытым небом. Ключевыми точками проекта станут усадьбы Кусково, Царицыно, Остафьево и Коломенское.

Организаторы отметили, что в этом сезоне в программу включены ночные световые экскурсии и театрализованные представления, рассказывающие о быте московского дворянства. Все мероприятия в рамках фестиваля проводятся бесплатно, однако на отдельные лекции и концерты требуется предварительная регистрация на официальном туристическом портале столицы. Фестиваль продлится до середины сентября.

Фото на главной russpass.ru/usadby-moskvy.