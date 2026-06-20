До +31°С и без осадков: погода в Калининграде 20 июня

Как сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», в Калининграде и на западе области (Зеленоградский, Гурьевский, Багратионовский, Гвардейский районы) воздух прогреется до +27…+29°С (местами, особенно в черте города, до +30°С), на остальной части области до +26…+28°С. На Куршской и Балтийской косе до +24…+27°С. В течение всего дня небо будет ясным, вечером ожидается переменная облачность (преимущественно верхнего яруса — перистая). Ветер будет слабым.