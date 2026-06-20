До +31°С и без осадков: погода в Калининграде 20 июня

В субботу, 20 июня, в Калининграде и области, по сведениям Гидрометцентра России, ожидается малооблачная погода без осадков. Максимальная температура воздуха днём +31°С, ночью столбик термометра местами опустится до +10°С. Скорость ветра составит от 1 до 3 м/с с порывами до 6 м/с, направление — юго-восток. Атмосферное давление достигнет отметки 766 мм рт. ст. Относительная влажность 61%. Температура воды: +15.3°. Продолжительность светового дня — 17 часов и 18 минут.
Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует самую низкую дневную температуру — +27°С — в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске. В ночные часы на побережье +15°С. На остальной территории региона днём +30…+31°С, ночью — +10…+13°С.
По данным прогноза «Нового Калининграда», в субботу в областном центре ожидается ясная погода без осадков. Утром температура воздуха достигнет отметки +20,1°С, днём потеплеет до +26°С, вечером похолодает до +24,2°С. Влажность — до 73%.
Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Калининградской области, который публикует региональное управление МЧС России, обещает облачную с прояснениями погоду без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха днём +26…+31. Видимость 4−7 км. Высота волн у побережья Калининградской области — до 0,5 м. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются.
Как сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», в Калининграде и на западе области (Зеленоградский, Гурьевский, Багратионовский, Гвардейский районы) воздух прогреется до +27…+29°С (местами, особенно в черте города, до +30°С), на остальной части области до +26…+28°С. На Куршской и Балтийской косе до +24…+27°С. В течение всего дня небо будет ясным, вечером ожидается переменная облачность (преимущественно верхнего яруса — перистая). Ветер будет слабым.
«Днём УФ-индекс (ультрафиолетовое излучение Солнца) уже достигает 7 (сильный), так что рекомендуется использовать защитные средства: SPF крем, головной убор», — добавили синоптики.