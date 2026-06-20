В Новосибирской области 117 пенсионеров сразились в компьютерном многоборье

Участниками регионального этапа XVI Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью стали 117 пенсионеров Новосибирской области. Мероприятие прошло по национальному проекту «Семья», сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
Соревнования прошли в номинациях «Весь мир в кармане», «Цифровая безопасность — защита без границ» и «Россия — наш общий дом». Чемпионат направлен на популяризацию цифровых технологий среди пенсионеров, их успешную социальную адаптацию в информационной среде.
«В региональном чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров приняли участие 117 пожилых жителей Новосибирской области, на 15 человек больше, чем в предыдущем году. Радует, что наши пенсионеры не только осваивают современные технологии, но и достигают впечатляющих результатов на всероссийском уровне», — отметила заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Татьяна Савченко.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.