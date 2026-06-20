В Новосибирской области 117 пенсионеров сразились в компьютерном многоборье

«В региональном чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров приняли участие 117 пожилых жителей Новосибирской области, на 15 человек больше, чем в предыдущем году. Радует, что наши пенсионеры не только осваивают современные технологии, но и достигают впечатляющих результатов на всероссийском уровне», — отметила заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Татьяна Савченко.