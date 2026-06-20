Острая кишечка и конъюнктивит грозят купающимся в фонтанах волгоградцам

В фонтане циркулирует одна и та же вода, в которой перед вами мог искупаться кто угодно. Воду там не обеззараживают и не очищают, как в бассейнах. Легко заболеть и во время купания в водоемах, особенно прудах и озерах со стоячей водой. Санитарные врачи просят отдыхать летом только на официальных пляжах, где проверили воду и песок.