В детсаду Серноводского района Чечни прошло мероприятие о народах России

В ходе занятия ребята ознакомились с понятием единства народов, узнали о важности дружбы, взаимопомощи и добрососедства между людьми разных национальностей. Им рассказали о том, что Россия является общим домом для многих народов, каждый из которых вносит свой вклад в развитие страны. Также дети участвовали в познавательной беседе, рассматривали тематические иллюстрации, отвечали на вопросы и активно обсуждали увиденное.