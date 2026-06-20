В детсаду Серноводского района Чечни прошло мероприятие о народах России

Занятие по теме «Мы разные — мы вместе: традиции, дружба и уважение народов России» состоялось в детском саду № 3 «Машар» в Ассиновском сельском поселении Чеченской Республики. Оно прошло в соответствии с целями национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации Серноводского муниципального района.
В ходе занятия ребята ознакомились с понятием единства народов, узнали о важности дружбы, взаимопомощи и добрососедства между людьми разных национальностей. Им рассказали о том, что Россия является общим домом для многих народов, каждый из которых вносит свой вклад в развитие страны. Также дети участвовали в познавательной беседе, рассматривали тематические иллюстрации, отвечали на вопросы и активно обсуждали увиденное.
«Сегодня особенно важно с раннего возраста воспитывать у детей уважение к представителям разных национальностей, знакомить их с культурным наследием народов нашей страны. Такие познавательные занятия помогают формировать у дошкольников чувство сопричастности к истории России, развивают толерантность, доброжелательность и понимание того, что сила нашей страны заключается в единстве ее народов», — подчеркнула воспитатель старшей группы Радимхан Батаева.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.