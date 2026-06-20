День Китая во Владивостоке: мост дружбы, культуры и новых возможностей

Во Владивостоке прошел фестиваль «День Китая», организованный по инициативе Генерального консульства КНР. Центральная площадь города на один день превратилась в культурное пространство, где каждый гость мог прикоснуться к древним традициям и современному облику Китая.
Торжественное открытие праздника началось с приветственного слова генерального консула КНР во Владивостоке У Дэминя. Он подчеркнул особый статус приморской столицы в отношениях двух стран.
«Владивосток, расположенный на переднем крае китайско-российского взаимодействия, является важным мостом и связующим звеном между нашими странами. На протяжении многих лет этот прекрасный город был свидетелем установления связей между народами Китая и России, воплотил представление о нашей настоящей искренней дружбе», — сказал У Дэминь.
Господин У Дэминь также отметил, что нынешние отношения Москвы и Пекина переживают наилучший период в своей истории, а лучшим подтверждением тому служат именно гуманитарные обмены. Он выразил уверенность, что фестиваль позволит народам двух стран лучше понять друг друга в атмосфере радости и единения.
Продолжила церемонию председатель Правительства Приморского края Вера Щербина. Она обратила внимание на динамику двусторонних связей, напомнив, что Приморье и Китай связывают не только торговля и соседство, но и общая история, взаимное уважение и симпатия.
«В последнее время у нас с Китаем укрепляются торговые связи, расширяется сотрудничество в сфере транспорта, сельского хозяйства, науки и образования, а также в туризме и гуманитарной области. И сегодня в этой праздничной атмосфере мы видим, как культура Китая становится ближе и понятнее каждому из нас», — подчеркнула Щербина.
После официальной части на главной сцене развернулась яркая концертная программа. Перед зрителями выступили приморские и китайские творческие коллективы. Гости увидели захватывающие выступления мастеров ушу, изящный танец с веерами и трогательный жест культурного обмена: китайские певцы исполнили легендарную «Катюшу», вслед за которыми на сцену вышел приморский казачий ансамбль.
Пока на сцене шли выступления, площадь жила своей жизнью. Одной из самых популярных локаций стала выставка китайских автомобилей. Гости могли не только осмотреть легковые машины и грузовики, но и посидеть за рулем — этим правом с особым энтузиазмом пользовались дети и подростки. Рядом, возле фонтана, разместилась фотовыставка.
Особой атмосферы добавили многочисленные шатры с мастер-классами, погружавшими гостей в культуру Востока. Любители интеллектуальных игр изучали азы древней стратегии Го. Желающие освоить искусство окрашивания тканей знакомились с техникой батика (цзяосе), а на площадке вырезания из бумаги мастера учили создавать из красной бумаги традиционные узоры, символизирующие счастье и благополучие. В павильоне боевых искусств ушу любой желающий мог испытать меткость в старинной игре «Тоуху», что переводится буквально как «попасть в чайник», а на деле нужно было попасть стрелой в сосуд с узким горлышком. За два точных броска организаторы вручали приз.
Напомним, что Приморский край сегодня признан одним из регионов-лидеров России по продуктивности взаимодействия с КНР. Особую роль в укреплении дружественных отношений играют совместные проекты в сферах строительства, сельского хозяйства и судостроения, подкрепленные растущими объемами китайских инвестиций.