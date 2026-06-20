День Китая во Владивостоке: мост дружбы, культуры и новых возможностей

Особой атмосферы добавили многочисленные шатры с мастер-классами, погружавшими гостей в культуру Востока. Любители интеллектуальных игр изучали азы древней стратегии Го. Желающие освоить искусство окрашивания тканей знакомились с техникой батика (цзяосе), а на площадке вырезания из бумаги мастера учили создавать из красной бумаги традиционные узоры, символизирующие счастье и благополучие. В павильоне боевых искусств ушу любой желающий мог испытать меткость в старинной игре «Тоуху», что переводится буквально как «попасть в чайник», а на деле нужно было попасть стрелой в сосуд с узким горлышком. За два точных броска организаторы вручали приз.