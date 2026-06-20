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Синоптики обещают нижегородцам дожди и до +24 градусов на неделе с 22 июня

Гулять по городу без зонтов можно будет только в понедельник и среду.

Источник: Живем в Нижнем

Дождливая и нежаркая погода ждет нижегородцев на неделе с 22 по 28 июня. Максимальная температура воздуха — плюс 24 градуса. Осадки будут сопровождать жителей столицы ПФО практически каждый день.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», в понедельник в Нижнем Новгороде воздух прогреется до +24 градусов. Именно 22 июня станет самым теплым днем на грядущей неделе. Уже во вторник температура снизится до +22, а к четвергу до +19.

В следующий уикенд, 27 и 28 июня, в региональном центре будет лишь +18 градусов. Стоит отметить, что и в субботу, и в воскресенье, в городе будут идти дожди.

Предварительно, днями, когда нижегородцам не понадобятся зонты, окажутся понедельник и среда.

Напомним, 20 июня в Нижнем Новгороде задержали шесть авиарейсов.