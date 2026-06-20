Синоптики обещают нижегородцам дожди и до +24 градусов на неделе с 22 июня

По данным сервиса «Яндекс. Погода», в понедельник в Нижнем Новгороде воздух прогреется до +24 градусов. Именно 22 июня станет самым теплым днем на грядущей неделе. Уже во вторник температура снизится до +22, а к четвергу до +19.