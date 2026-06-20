Жительница Прикамья сделала цифровую реконструкцию деревни Моховляне

По предположениям краеведов, деревня была основана в 1747 году. В ее истории были периоды расцвета, связанного с сельским хозяйством, и упадка. Сегодня в деревне Моховляне строится храм, обсуждаются проекты развития местного туризма и ремесленного производства. Туда организуют автобусные экскурсии, знакомящие с семейными традициями крестьян-староверов. Кроме того, гости могут попробовать домашний хлеб и блюда из печи, сытный обед из дикоросов и посетить мастер-класс по деревенским играм.