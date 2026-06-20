Жительница Прикамья сделала цифровую реконструкцию деревни Моховляне

Цифровую историческую реконструкцию деревни Моховляне выполнила жительница Пермского края Елизавета Синицина с помощью искусственного интеллекта. Такие инициативы отвечают задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве по туризму и молодежной политике региона.
«Если в предыдущих проектах у меня на руках были архивные фотографии или руинированные останки зданий, с которыми можно было свериться, то здесь вводные данные оказались нулевыми. Деревня полностью состояла из деревянных построек. Время и климат уничтожили ее полностью. Но мы смогли вытащить крупицы памяти и зафиксировать их в цифре, сохранив историю места», — отметила Елизавета Синицина.
По предположениям краеведов, деревня была основана в 1747 году. В ее истории были периоды расцвета, связанного с сельским хозяйством, и упадка. Сегодня в деревне Моховляне строится храм, обсуждаются проекты развития местного туризма и ремесленного производства. Туда организуют автобусные экскурсии, знакомящие с семейными традициями крестьян-староверов. Кроме того, гости могут попробовать домашний хлеб и блюда из печи, сытный обед из дикоросов и посетить мастер-класс по деревенским играм.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.