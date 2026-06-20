На «Госуслугах» появились новые функции для абитуриентов

В 2026 году также появилась возможность отслеживать данные о количестве поданных заявлений и свободных местах по целевой квоте. Абитуриентам теперь не нужно звонить в приемные комиссии, чтобы выяснить, сколько уже подано целевых заявлений. Всю необходимую информацию можно получить на «Госуслугах». Если претендентов по квоте больше, чем мест, и конкуренция слишком высокая, у абитуриента остается запас времени для подачи заявления в другие вузы или на другие специальности.