На «Госуслугах» появились новые функции для абитуриентов

Сервис «жизненной ситуации» для поступления в вуз на портале госуслуг расширен новыми функциями к старту вступительной кампании 2026 года. В него добавлены функции поиска по индивидуальному номеру в списках поступающих, автоматического отображения таких достижений, как участие в олимпиадах или наличие значка ГТО, а также данные о целевых квотах, сообщили в аппарате правительства.
С 2026 года сервис на «Госуслугах» стал основным электронным способом подачи документов в вузы. Развитие «жизненных ситуаций» осуществляется в рамках федерального проекта «Государство для людей», который курирует заместитель председателя правительства РФ — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.
«“Жизненные ситуации” помогают людям решать вопросы комплексно и быстро. Поступление в вуз — один из самых ответственных шагов в жизни человека. И сервис для абитуриентов на “Госуслугах” помогает сделать этот процесс удобным, прозрачным и понятным, чтобы каждый мог сосредоточиться на главном — своем будущем образовании. Мы видим востребованность сервиса: за время его работы с 2024 года, им уже воспользовалось более 13 миллионов человек», — отметил Дмитрий Григоренко.
В 2026 году сервис «Поступление в вуз» расширен тремя новыми возможностями. Во-первых, абитуриенты могут мгновенно находить себя в списках поступающих по индивидуальному номеру. Это актуально для тех, кто подает документы в несколько вузов. Новая опция помогает быстро проверять свое место по номеру вместо поиска фамилии в длинных списках. Это также позволяет сохранить конфиденциальность. Личные данные не появляются в публичных источниках.
Еще одна новая возможность — система автоматически отображает индивидуальные достижения, такие как значок ГТО, волонтерство, олимпиады, при подаче заявления и позволяет определить вузы и специальности, где эти достижения учитываются. Сведения о дополнительных баллах позволяют абитуриентам проще и быстрее находить вузы, где их достижения повышают шансы на поступление.
В 2026 году также появилась возможность отслеживать данные о количестве поданных заявлений и свободных местах по целевой квоте. Абитуриентам теперь не нужно звонить в приемные комиссии, чтобы выяснить, сколько уже подано целевых заявлений. Всю необходимую информацию можно получить на «Госуслугах». Если претендентов по квоте больше, чем мест, и конкуренция слишком высокая, у абитуриента остается запас времени для подачи заявления в другие вузы или на другие специальности.
Сервис «жизненная ситуация» для поступления в вуз на портале госуслуг позволяет выбирать среди более чем 1800 вузов и 1100 специальностей. Заявление можно подать на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры. Также по программам базового и специализированного высшего образования можно подать заявление в 17 вузов — участников пилотного проекта по внедрению новой модели высшего образования. Абитуриенты могут использовать удобные фильтры для сравнения программ по форме обучения, наличию бюджетных мест, проходным баллам прошлых лет и другим параметрам. В отличие от коммерческих аналогов, сервис полностью бесплатный и предоставляет официальные данные из государственной системы.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.