Густой туман накрыл ростовскую трассу утром 20 июня — видео

Водители столкнулись с необычным для летнего времени явлением в Волгоградской области — трассу в Котельниковском районе по направлению в Ростовскую область накрыл густой туман.
Автомобилист, оказавшийся на этом участке дороги, поделился видео, подтверждающее — видимость серьёзно ограничена. Даже ближайшие деревья на обочине почти не видны. Трасса же просматривается не больше чем на 15 метров.
«То ещё приключение, ехать по такой дороге», — обмениваются мнением водители и предупреждают: такой же туман был утром на территории Городищенского района.
Синоптики о таком погодном явлении не предупреждали. По прогнозам Волгоградского ЦГМС, днём 20 июня жителей областного центра ожидает переменная облачность, а вечером — гроза. Температура поднимется днём до 27…29º. В районах региона местами дождь пройдёт и в дневное время суток, кое-где возможны грозы и град. На термометре ожидается 24…29º.
Во всех юго-восточных, а также отдельных юго-западных, северо-западных и северо-восточных районах сохраняется высокая опасность пожаров.
Ранее vlg.aif.ru сообщал, что под Волгоградом отремонтируют подъезд от хутора Торповка Камышинского района к федеральной трассе.
Видео: max.ru/vlgchp.