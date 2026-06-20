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Густой туман накрыл ростовскую трассу утром 20 июня — видео

Автомобилист, оказавшийся на этом участке дороги, поделился кадрами, подтверждающими — видимость серьёзно ограничена.

Водители столкнулись с необычным для летнего времени явлением в Волгоградской области — трассу в Котельниковском районе по направлению в Ростовскую область накрыл густой туман.

Автомобилист, оказавшийся на этом участке дороги, поделился видео, подтверждающее — видимость серьёзно ограничена. Даже ближайшие деревья на обочине почти не видны. Трасса же просматривается не больше чем на 15 метров.

«То ещё приключение, ехать по такой дороге», — обмениваются мнением водители и предупреждают: такой же туман был утром на территории Городищенского района.

Синоптики о таком погодном явлении не предупреждали. По прогнозам Волгоградского ЦГМС, днём 20 июня жителей областного центра ожидает переменная облачность, а вечером — гроза. Температура поднимется днём до 27…29º. В районах региона местами дождь пройдёт и в дневное время суток, кое-где возможны грозы и град. На термометре ожидается 24…29º.

Во всех юго-восточных, а также отдельных юго-западных, северо-западных и северо-восточных районах сохраняется высокая опасность пожаров.

Ранее vlg.aif.ru сообщал, что под Волгоградом отремонтируют подъезд от хутора Торповка Камышинского района к федеральной трассе.

Видео: max.ru/vlgchp.