Минспорта сделало заявление по выезду детей за границу на оздоровление

Министерство спорта сделало заявление по выезду детей за границу на оздоровление.
В республике спортивно-оздоровительные лагеря организуются в трех формах: дневной, круглосуточной и палаточной. Создавать такого рода лагеря могут государственные органы, училища олимпийского резерва, спортивные школы и другие организации.
Вместе с тем законодательство не наделяет перечисленные организации правом открывать и вести деятельность в формате лагерей на территории других государств. Это значит, что любые выезды, организуемые за границей под видом «спортивно-оздоровительных лагерей», квалифицируются как международные спортивные мероприятия.
Выезд детей за границу, подчеркивают в Минспорта, требует особого разрешения. Направление спортивных делегаций за границу регулируется постановлением белорусского правительства № 453 от 6 августа 2021 года, а также Инструкцией Министерства спорта № 26 от 27 августа 2021 года.
По названным документам, выезд региональных делегаций, куда входят учащиеся спортшкол, центров олимпийского резерва, необходимо обязательно согласовать с председателем областного исполкома, Мингорисполкома или уполномоченным им лицом.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал запретить выезд групп детей за рубеж без госнадзора.
Тем временем Лукашенко обратился к родителям после атаки БПЛА на белорусский автобус под Брянском.