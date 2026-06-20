Минспорта сделало заявление по выезду детей за границу на оздоровление

Вместе с тем законодательство не наделяет перечисленные организации правом открывать и вести деятельность в формате лагерей на территории других государств. Это значит, что любые выезды, организуемые за границей под видом «спортивно-оздоровительных лагерей», квалифицируются как международные спортивные мероприятия.