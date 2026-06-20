Главные тренды причесок и окрашиваний на лето

Лето 2026 года — сезон смелых экспериментов и возвращения к естественности в женских прическах. Корреспондент vrn.aif.ru и парикмахер-стилист Катерина Куксова подготовили для вас подборку самых актуальных вариантов.
По словам эксперта, сложные и чрезмерно объемные укладки постепенно уходят в прошлое, уступая место более легким и натуральным образам.
«Сумасшедшие локоны и огромные пучки — это уже прошлый век. В приоритете остается естественная красота: здоровые, ухоженные волосы, которые требуют минимальных усилий в укладке», — отмечает Катерина.
Гладкие укладки и естественная текстура.
Среди актуальных причесок лидируют гладкие текстуры: низкие пучки и аккуратные хвосты с эффектом естественных волос. Такие укладки спасают от жары и при этом смотрятся в образе как элегантный акцент, а не просто небрежный пучок на резинке. Если выбирать локоны, то максимально мягкие и натуральные, без излишнего объема и сложных конструкций.
Текстурный каскад остается в тренде.
Каскад уже несколько сезонов сохраняет статус одной из самых востребованных причесок. Он представляет собой многослойную стрижку с плавными переходами локонов. Однако сегодня каскад выглядит иначе: если раньше популярностью пользовались едва заметные слои, то теперь клиентки все чаще выбирают более выраженную текстуру. В моде воздушность, подвижность и объем, которые создают эффект легкости и естественного движения волос. По словам эксперта, данная стрижка отлично смотрится как с челками разной длины, так и с нестандартными вариантами окрашивания локонов.
Возвращение кудрей.
Продолжает набирать популярность тренд на кудрявые волосы. Они делают образ мягче, женственнее и моложе. Причем речь идет не только о природных завитках, но и о современных вариантах химической завивки, которая дает возможность проснуться утром с готовой прической. Благодаря новым, более щадящим составам, процедура стала востребованнее. Однако специалист напоминает: химическая завивка по-прежнему может серьезно повреждать волосы и часто несовместима с осветленными и сильно обесцвеченными волосами.
Эстетика old-money и объемные формы.
По-прежнему актуальна эстетика old-money. Стрижка бикси, или как называет ее наш эксперт — «ветер в волосах», идеально подходит для прямых и слегка волнистых волос средней густоты. Это стильная и современная укладка, которая сочетает в себе элементы боба и классической пикси. Волосы в такой прическе стригут коротко на затылке, а спереди оставляют пряди чуть длиннее, чтобы их можно было убрать за уши. В тренде также объемные каре и другие стрижки с мягкой текстурой и легкими волнами. Главный принцип — волосы должны выглядеть живыми, подвижными и естественными. Даже короткие стрижки сегодня часто дополняют легким завитком, который делает образ более выразительным и современным.
Цвет «сливочное масло» и возвращение к натуральности.
В окрашивании заметен уход от холодных, слишком «идеальных» оттенков. На первый план выходят теплые цвета. Одним из самых востребованных в сезоне стал Butter Blonde («сливочное масло») — мягкий блонд с кремовым подтоном. Теплые оттенки активно используются и в сложных техниках окрашивания — Airtouch, шатуше и балаяже. Этим летом также привлекает внимание цвет Cherry-Cola — насыщенный красновато-вишневый тон.
При этом многие женщины постепенно отказываются от постоянного осветления. По наблюдениям эксперта, растет интерес к натуральным оттенкам волос, особенно к естественному русому. Все больше клиенток выбирают окрашивания, максимально близкие к своему природному цвету.
Как правильно ухаживать за волосами.
Даже самая актуальная стрижка сезона не будет выглядеть эффектно без правильно подобранного ухода, отмечает парикмахер-стилист Ольга Вострикова.
«Летом волосы особенно нуждаются в защите и восстановлении из-за воздействия солнца, ветра, морской воды и частого мытья. Поэтому важно не только выбрать модную стрижку, но и поддерживать ее состояние с помощью грамотного домашнего ухода», — советует стилист.
По словам эксперта, базовый уход за волосами должен включать шампунь и кондиционер при каждом мытье, а также дополнительные средства — например, маски — в зависимости от индивидуальных особенностей.
Специалист подчеркивает, что уход подбирается с учетом типа волос, состояния кожи головы, окрашивания и степени повреждения. Именно поэтому перед кардинальной сменой образа или выбором новой стрижки стоит проконсультироваться с профессионалом.
Также Ольга Вострикова рекомендует не злоупотреблять интенсивными восстанавливающими процедурами: глубокий салонный уход обычно проводят примерно раз в три недели, ориентируясь на состояние волос и индивидуальные потребности клиента.
Изображения стрижек сгенерированы Алиса Ai.