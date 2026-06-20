Главные тренды причесок и окрашиваний на лето

По-прежнему актуальна эстетика old-money. Стрижка бикси, или как называет ее наш эксперт — «ветер в волосах», идеально подходит для прямых и слегка волнистых волос средней густоты. Это стильная и современная укладка, которая сочетает в себе элементы боба и классической пикси. Волосы в такой прическе стригут коротко на затылке, а спереди оставляют пряди чуть длиннее, чтобы их можно было убрать за уши. В тренде также объемные каре и другие стрижки с мягкой текстурой и легкими волнами. Главный принцип — волосы должны выглядеть живыми, подвижными и естественными. Даже короткие стрижки сегодня часто дополняют легким завитком, который делает образ более выразительным и современным.