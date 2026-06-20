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В ЕАО дети из лагеря на практике изучили работу спасателей

Участники летнего лагеря «Эврика» побывали на экскурсии в подразделении МЧС ЕАО.

Источник: Комсомольская правда

Участники летнего лагеря «Эврика» побывали на экскурсии в подразделении МЧС ЕАО. Ребята не просто осмотрели технику, но и погрузились в специфику работы спасателей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по ЕАО. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

В рамках встречи дети пообщались со специалистами, задав вопросы о профессиональных задачах и вызовах. Школьники увидели в действии гидравлический аварийно спасательный инструмент: наблюдали, как оборудование режет арматуру, а затем попробовали поработать с ним самостоятельно. Также участники экскурсии осмотрели транспорт и оснащение, используемое при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Стали свидетелями интересного события? Сообщите нам: Почта: red.habkp@phkp.ru

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