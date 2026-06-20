В ЕАО дети из лагеря на практике изучили работу спасателей

В рамках встречи дети пообщались со специалистами, задав вопросы о профессиональных задачах и вызовах. Школьники увидели в действии гидравлический аварийно спасательный инструмент: наблюдали, как оборудование режет арматуру, а затем попробовали поработать с ним самостоятельно. Также участники экскурсии осмотрели транспорт и оснащение, используемое при ликвидации чрезвычайных ситуаций.
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