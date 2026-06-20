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В Хабаровском крае школьное образование станет более прикладным с 2027 года

Новый федеральный стандарт вступит в силу с 1 сентября 2027 года.

В Хабаровском крае, как и по всей России, с 1 сентября 2027 года начнёт действовать обновлённый федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов РИА Новости.

Реформа связана с переходом к так называемой профильной и практико-ориентированной модели старшей школы. По замыслу Минпросвещения, единый «жёсткий» набор углублённых предметов постепенно уходит в прошлое: теперь старшеклассник сможет выстраивать собственную траекторию обучения, выбирая профиль под будущую профессию или ЕГЭ-набор.

Фактически это означает, что школа всё меньше будет напоминать универсальный «общий котёл» и всё больше — индивидуальный маршрут. Для одних это упростит нагрузку и позволит сосредоточиться на нужных предметах, для других — потребует более раннего выбора жизненного направления.

Отдельный акцент делается на естественно-научном блоке: математика, физика, химия и биология должны стать ближе к практике — не только формулы и теории, но и прикладные задачи, связанные с реальными технологиями и современной экономикой. В ведомстве подчёркивают, что это попытка вернуть этим дисциплинам прикладной смысл, который во многом терялся на фоне перегруженных программ.

Ещё одно заметное новшество — включение навыков работы с искусственным интеллектом в перечень метапредметных результатов. Речь не о отдельном школьном предмете, а о базовом понимании цифровых инструментов: как они работают, где применяются и какие ограничения имеют.

Проект стандарта планируется утвердить в июле, а вступит он в силу с 1 сентября 2027 года, давая школам и регионам время на постепенную перестройку программ и учебных планов.