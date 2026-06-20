В Хабаровском крае школьное образование станет более прикладным с 2027 года

Отдельный акцент делается на естественно-научном блоке: математика, физика, химия и биология должны стать ближе к практике — не только формулы и теории, но и прикладные задачи, связанные с реальными технологиями и современной экономикой. В ведомстве подчёркивают, что это попытка вернуть этим дисциплинам прикладной смысл, который во многом терялся на фоне перегруженных программ.