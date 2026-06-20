Чрезвычайная пожарная опасность сохранится в округах Красноярского края

В центральных округах Красноярского края и Эвенкии 21 июня сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
21 июня в центральных районах Красноярского края и Эвенкии местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность V класса.
Разводить костры, сжигать траву и мусор, проводить огневые работы на открытом воздухе строго запрещено.
Телефон экстренных служб — 112.
Ранее мы сообщали, что площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 133 тысячи гектаров.
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