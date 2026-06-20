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Чрезвычайная пожарная опасность сохранится в округах Красноярского края

Запрещено разводить костры и сжигать траву.

В центральных округах Красноярского края и Эвенкии 21 июня сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

21 июня в центральных районах Красноярского края и Эвенкии местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность V класса.

Разводить костры, сжигать траву и мусор, проводить огневые работы на открытом воздухе строго запрещено.

Телефон экстренных служб — 112.

Ранее мы сообщали, что площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 133 тысячи гектаров.

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