Синоптик рассказал о потеплении в Москве

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Настоящее красное лето вернется в Москву в воскресенье, в середине дня потеплеет до плюс 25 градусов, что соответствует норме июля, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В воскресенье, в день летнего солнцестояния, наконец-то, в Москву пожалует настоящее красное лето — индекс ультрафиолета достигнет 8-ми единиц. А все благодаря гребню антициклона, который обеспечит жителей столицы погодой “миллион на миллион”, — рассказал Тишковец.
Синоптик уточнил, что во второй выходной день в столице будет солнечно, осадки исключены. Ночью температура воздуха составит от плюс 9 до плюс 12 градусов, по области — плюс 7 — плюс 12.
«В середине дня потеплеет до плюс 22 — плюс 25 градусов — так обычно бывает на “макушку” лета. Солнце достигнет самой высокой точки над горизонтом. Будет дан старт астрономическому лету, когда к Земле поступает больше всего солнечного света и тепла», — подчеркнул Тишковец.