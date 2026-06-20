Синоптик рассказал о потеплении в Москве

«В середине дня потеплеет до плюс 22 — плюс 25 градусов — так обычно бывает на “макушку” лета. Солнце достигнет самой высокой точки над горизонтом. Будет дан старт астрономическому лету, когда к Земле поступает больше всего солнечного света и тепла», — подчеркнул Тишковец.