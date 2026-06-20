В Серноводском районе Чечни заработала площадка «Каникулы с культурой»

«Лето — это время, когда у детей появляется много свободного времени. Наша задача — организовать этот досуг с пользой и интересом. “Каникулы с культурой” — это возможность для ребят не только интересно провести время, но и узнать что-то новое, раскрыть свои творческие способности, найти новых друзей. Мы старались сделать программу насыщенной и разнообразной, чтобы каждый ребенок нашел занятие по душе», — отметил начальник отдела культуры Серноводского района Ризавди Алдамов.