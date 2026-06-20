В Серноводском районе Чечни заработала площадка «Каникулы с культурой»

Летняя творческая площадка «Каникулы с культурой» начала работать в Серноводском районе Чеченской Республики по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в районной администрации.
Площадка организована на базе домов культуры и библиотек района. Ее главная цель — сделать летний отдых юных жителей не только интересным, но и полезным, наполненным новыми знаниями. В течение лета для детей района будут проводить мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, литературные викторины, громкие чтения, подвижные игры, кинопоказы, мультсеансы, конкурсы рисунков на асфальте и экскурсии в библиотеку.
«Лето — это время, когда у детей появляется много свободного времени. Наша задача — организовать этот досуг с пользой и интересом. “Каникулы с культурой” — это возможность для ребят не только интересно провести время, но и узнать что-то новое, раскрыть свои творческие способности, найти новых друзей. Мы старались сделать программу насыщенной и разнообразной, чтобы каждый ребенок нашел занятие по душе», — отметил начальник отдела культуры Серноводского района Ризавди Алдамов.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.