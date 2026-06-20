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В селе Зыково Красноярского края строят современную трехэтажную школу

В селе Зыково продолжается активное строительство новой школы. Современное трёхэтажное учебное заведение общей площадью более 8 тысяч квадратных метров возводится.

В селе Зыково продолжается активное строительство новой школы. Современное трёхэтажное учебное заведение общей площадью более 8 тысяч квадратных метров возводится на улице Снежной, уточнили в пресс‑службе министерства строительства и жилищно‑коммунального хозяйства Красноярского края. Проектом предусмотрено размещение на первом этаже четырёх учебных классов для начальной школы, а также специализированных кабинетов логопеда и дефектолога. Здесь же разместятся помещения для группы продлённого дня. Второй и третий этажи займут кабинеты для учащихся 5−11 классов, учительская и комната отдыха. Кроме того, в здании будут столовая, актовый, читальный и спортивный залы, медицинский блок. На сегодняшний день строители завершают каменную кладку стен, выполняют прокладку коммуникаций, монтаж деревянных конструкций кровли, шахт лестничных маршей и плит перекрытия. Планируется, что для учеников села Зыково школа откроется в 2027 году.