Под Калининградом нашли останки двух советских летчиков

«В результате раскопок между посёлками Новосёлово и Пограничный из земли подняты обломки советского штурмовика Ил 2, разбившегося здесь в феврале — марте 1945 года. В ходе извлечения фрагментов самолёта обнаружены костные останки двух воинов», — говорится в сообщении в Telegram- канале регионального СУ СК.