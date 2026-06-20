Два жителя Нижегородской области заразились клещевым энцефалитом с начала сезона

В Нижегородской области зарегистрированы два случая клещевого вирусного энцефалита. Опасную инфекцию выявили у взрослых жителей региона, заразившихся после укусов клещей на территориях Городецкого и Ветлужского округов. С начала сезона за медицинской помощью после присасывания клещей уже обратились 3753 человека, в том числе 1029 детей. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.