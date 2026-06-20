Учёные нашли способ лечения коленного сустава без операции

Динамику отслеживали через 6 недель, 3, 6 и 12 месяцев. Уже на первом контрольном сроке средний балл боли по десятибалльной шкале снизился с 7 до 4. К полугоду и к году показатель закрепился на отметке 3. Параллельно выросла физическая активность: людям стало легче заниматься повседневными делами, спортом и отдыхом, а оценки качества жизни заметно повысились.