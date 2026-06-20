Учёные нашли способ лечения коленного сустава без операции

Международный коллектив медиков опубликовал в журнале Radiology данные, подтверждающие эффективность альтернативной процедуры при остеоартрозе коленного сустава. Она позволяет облегчить состояние пациентов без протезирования, а результат держится минимум 12 месяцев.
Остеоартроз признан самой частой разновидностью артрита на планете. По оценкам ВОЗ, с ним живут более 365 млн человек. Болезнь проявляется воспалением, постоянной болью, утренней скованностью и постепенным снижением двигательной активности, что серьёзно ограничивает быт.
В основе нового подхода лежит эмболизация коленных артерий. Суть метода — блокировка аномальных сосудов, которые формируются вокруг больного сустава и поддерживают хроническое воспаление. Хирургического вмешательства при этом не требуется.
Врач через тонкий катетер доставляет в сосуды микрогранулы на желатиновой основе. Они временно перекрывают кровоток в поражённых зонах, за счёт чего снижается интенсивность воспалительного процесса и болевые ощущения. Через несколько часов эти частицы полностью рассасываются в организме.
В клинических испытаниях участвовали 194 человека: 114 женщин и 80 мужчин со средним возрастом 69 лет. У всех диагностировали остеоартроз колена, и каждому перед этим не помогло консервативное лечение длительностью от трёх месяцев — включая физиотерапию, противовоспалительные препараты и внутрисуставные инъекции.
Всего провели 239 сеансов, причём в 23% случаев терапию применяли одновременно на обоих коленях. Ни одно вмешательство не осложнилось серьёзными побочными эффектами. Лёгкие реакции возникли лишь у 6,7% пациентов и прошли самостоятельно.
Динамику отслеживали через 6 недель, 3, 6 и 12 месяцев. Уже на первом контрольном сроке средний балл боли по десятибалльной шкале снизился с 7 до 4. К полугоду и к году показатель закрепился на отметке 3. Параллельно выросла физическая активность: людям стало легче заниматься повседневными делами, спортом и отдыхом, а оценки качества жизни заметно повысились.
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