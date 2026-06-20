Заселение в отели Хабаровского края теперь возможно по цифровому ID

Сервис пока находится на стадии тестирования. С 1 сентября 2026 года цифровое заселение будет доступно во всех крупных отелях региона (с числом номеров более 50). К началу 2027 года услугой смогут воспользоваться гости более 200 гостиниц и аналогичных средств размещения.