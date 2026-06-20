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В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово вводили ограничения на полеты

В Екатеринбурге из-за режима беспилотной опасности закрывали аэропорт.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово 20 июня вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация. Напомним, что в регионе с 10:24 действует режим беспилотной опасности. В 14:22 ограничения с аэропорта сняли.

— Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сообщили в ведомстве.

Как ранее сообщал губернатор Свердловской области Денис Паслер, важно сохранять спокойствие. Ответственные службы и ведомства принимают необходимые меры.

Ни в коем случае не подбирайте обломки и не пытайтесь их перемещать. Помните, что в Свердловской области действует запрет на фото и видео съемку беспилотников, а также на работу ПВО.