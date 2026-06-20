Стали известны неожиданные причина роста холестерина

Многие уверены, что главные причины высокого холестерина — это жирная еда и малоподвижность. Но на самом деле на цифры влияют и совсем другие вещи: кофеин, хронический стресс, курение, приём определённых препаратов и даже резкое похудение, пишет медицинский журнал Healthline.
Среди неочевидных виновников — кофе. Учёные заметили, что регулярное употребление этого напитка, особенно в больших объёмах, коррелирует с ростом уровня общего холестерина и его вредной фракции. При этом эспрессо и его производные действуют на липидный профиль сильнее, чем фильтрованные или растворимые варианты.
Не менее значимый фактор — постоянное нервное напряжение. В стрессовых ситуациях выбрасывается кортизол, который способен изменять жировой обмен и провоцировать рост холестериновых показателей. Курение вредит не только лёгким: никотин понижает концентрацию полезных липопротеинов, которые помогают очищать кровь от избыточного холестерина.
Определённые медикаменты тоже способны вмешиваться в липидный обмен. Речь идёт о некоторых гормональных средствах, противосудорожных препаратах, иммунодепрессантах и ряде других. Самостоятельно корректировать терапию нельзя — это должен делать лечащий доктор.
У беременных уровень тоже может расти — это физиологический процесс, так как вещество нужно для формирования плода. Но если показатель чрезмерно высок, нужен контроль врача. Кроме того, резкая потеря килограммов на жёстких диетах иногда даёт временный скачок: организм перестраивает обмен, и это сразу видно по анализам.
Медики предупреждают: разовое отклонение не повод для паники, но стойкое превышение нормы уже опасно для сердца и сосудов. Поэтому при расшифровке анализов надо оценивать все аспекты — рацион, физическую активность, эмоциональный фон и сопутствующие болезни.
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