Стали известны неожиданные причина роста холестерина

У беременных уровень тоже может расти — это физиологический процесс, так как вещество нужно для формирования плода. Но если показатель чрезмерно высок, нужен контроль врача. Кроме того, резкая потеря килограммов на жёстких диетах иногда даёт временный скачок: организм перестраивает обмен, и это сразу видно по анализам.