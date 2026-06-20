Для лесхозов Омской области закупили 15 единиц оборудования

Лесхозы Омской области получат 15 единиц оборудования по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в главном управлении лесного хозяйства региона.
Были приобретены навесные плуги, дисковые бороны, культиваторы, фрезы, катки прикатывающие, разбрасыватели удобрений, сеялка, мульчирователь и выкопочная скоба. Именно это оборудование лесхозам необходимо в первую очередь для повышения эффективности работы питомников.
Новая техника предназначена для выращивания качественного посадочного материала с открытой корневой системой, который используется в масштабных лесовосстановительных мероприятиях. Ежегодно в Омской области высадка леса ведется на сотнях гектаров, и развитие собственных питомников становится стратегической задачей для отрасли.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.