Минприроды подготовит «черную книгу» опасных растений

Книгу вместе с ФГБУ готовят ученые из Российской академии наук. «Если говорить про растения,… это более полутысячи видов, которые представляют угрозу и для народного хозяйства, и лесного хозяйства, и сельского хозяйства», — рассказал господин Закондырин в интервью «РИА Новости».