Нижегородский детский хирург Виктор Николайчук скончался 18 июня

Обладатель звания «Профессионал медицинского дела» и победитель престижной премии в номинации «Детский хирург» скончался в Нижнем Новгороде 18 июня. Виктор Николайчук проработал в сфере здравоохранения региона более пяти десятков лет. Грустной новостью поделился главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.
По данным источника, с 1974 года Виктор Николайчук трудился в детской городской клинической больнице № 1 Нижнего Новгорода. Шесть лет спустя доктор первым в стране использовал солкосерил в комплексной терапии некротического энтероколита у младенцев: это позволило существенно сократить показатели летальности и число осложнений. Еще одно новшество, внедренное доктором, — диагностическая и лечебная лапароскопия у юных пациентов.
Кроме того, Виктор Николайчук представил свой способ кишечного шва при удалении дивертикула Меккеля и другие решения, ставшие весомым вкладом в развитие современной медицины.
15 лет назад врач получил награду в номинации «Профессионал медицинского дела» на премии «Серебряный журавль». Спустя два года он занял первое место в номинации «Детский хирург» на Нижегородской народной медицинской премии.
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