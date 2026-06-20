Нижегородский детский хирург Виктор Николайчук скончался 18 июня

По данным источника, с 1974 года Виктор Николайчук трудился в детской городской клинической больнице № 1 Нижнего Новгорода. Шесть лет спустя доктор первым в стране использовал солкосерил в комплексной терапии некротического энтероколита у младенцев: это позволило существенно сократить показатели летальности и число осложнений. Еще одно новшество, внедренное доктором, — диагностическая и лечебная лапароскопия у юных пациентов.