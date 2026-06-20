Капитальный ремонт трех жилых домов начался на Первомайской улице

«Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы начали приводить в порядок фасады трех жилых домов (106, 110 и 116) на ул. Первомайская. Делают это по современной технологии с использованием фиброцементных панелей. Такой способ применяется не первый год и уже показал свою эффективность. Мастера устанавливают утеплитель из минераловатных плит, а также прочные блоки из фиброцемента отечественного производства. В результате обновленное здание получается более ярким и энергоэффективным», — говорится в сообщении.
16-этажные многоквартирные жилые дома были построены в 1985 году по проекту типовой серии. Здания простой формы в плане. Фасады имеют простую пластику, декоративные элементы отсутствуют.
На объектах приводят в порядок фасады, крыши, подвалы, а также меняют инженерные системы. После расчистки и промывки поверхностей, а также ремонта межпанельных швов специалисты устанавливают кронштейны по всей поверхности зданий. Затем они утеплят фасады плитами из минеральной ваты и сделают оконные обрамления. Поверх прикрепят направляющие и облицуют стены панелями из фиброцемента.
Используя изготовленные на заводе цветные блоки, специалисты могут придать обновленному фасаду практически любой оттенок. В данном случае по колористическому решению дома оформят в цветах «туманный серый» и «сигнальный белый». Параллельно мастера приведут в порядок входные группы, заменят окна в местах общего пользования, отремонтируют цокольные этажи и отмостки. Кроме этого, на всех фасадах установят корзины для кондиционеров, покрасят бетонные экраны, заменят магистрали инженерных систем, расчистят и приведут в порядок подвалы, а также отремонтируют балконные плиты и плоскую кровлю.