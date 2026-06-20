Капитальный ремонт трех жилых домов начался на Первомайской улице

«Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы начали приводить в порядок фасады трех жилых домов (106, 110 и 116) на ул. Первомайская. Делают это по современной технологии с использованием фиброцементных панелей. Такой способ применяется не первый год и уже показал свою эффективность. Мастера устанавливают утеплитель из минераловатных плит, а также прочные блоки из фиброцемента отечественного производства. В результате обновленное здание получается более ярким и энергоэффективным», — говорится в сообщении.